В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в умышленном причинении вреда здоровью

14 Июня 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 14 июня - В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску поступило сообщение от очевидцев о том, что во дворе дома по улице Гаджиева происходит драка, ранен один из ее участников.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские обнаружили пострадавшего, мурманчанина, 1987 года рождения, с колото-резаными ранениями грудной клетки и левого бедра. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия был задержан подозреваемый в причинение вреда здоровью, житель Мурманска, 1982 года рождения, и доставлен в отдел полиции.

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска установили, что причиной конфликта стало ДТП: два автомобиля столкнулись на дворовой территории. Ожидая прибытия сотрудников ГИБДД, пассажиры одного из автомобилей, находившиеся в нетрезвом состоянии, стали ругаться с пассажирами и водителем другого автомобиля. Завязалась драка, в ходе которой водитель одного из автомобилей причинил ранения родственнику водителя второго автомобиля, мурманчанину, 1987 года рождения.

Подозреваемый признался в деянии и рассказал, что ударил потерпевшего ножом, который выбросил до приезда полицейских.

По факту в отношении ранее не судимого безработного мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 2 УМВД России по г. Мурманску)

Фото: Newstes