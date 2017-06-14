В Полярных Зорях двум местным жителям предъявлено обвинение в грабеже

14 Июня 2017 года, 18:22

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 14 июня - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Полярнозоринский» была получена информация о том, что двое ранее судимых граждан похитили имущество молодого человека, предварительно избив его.

Полицейские установили, что 16 мая текущего года двое жителей города, ранее судимый за вымогательство мужчина, 1983 года рождения, и его знакомый, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков гражданин, 1981 года рождения, действуя по предварительному сговору, проникли в квартиру местного жителя, 1997 года рождения. Причинив хозяину квартиры телесные повреждения с целью подавления воли потерпевшего к сопротивлению, злоумышленники открыто похитили из его квартиры акустическую систему стоимостью около 20 тысяч рублей. Чтобы не понести наказание за свои противоправные действия, они запугали потерпевшего, запретив ему обращаться в полицию.

Оперативники в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали обоих грабителей и доставили в отдел полиции. В ходе обыска в квартире одного из них была найдена похищенная техника.

По факту в отношении двух ранее судимых граждан следователем МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Оба задержанных признались в совершении преступления.

В настоящее время следователем двум жителям Полярных Зорей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст.161 УК РФ – грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Полярнозоринский»)

Фото: Svopi.ru