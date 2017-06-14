Бывший директор ФСИН получил восемь лет колонии

14 Июня 2017 года, 14:50

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Реймер признан виновным в мошенничестве по делу об электронных браслетах. Замоскворецкий суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима и назначил выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. По информации из зала суда экс-глава ФСИН также лишен звания генерал-полковника.

«В этой афере было украдено 1,23 миллиарда рублей», – подчеркивает «РИА Новости».

Александр Реймер вместе с соучастниками создали предприятие для производства электронных браслетов, разместив государственный заказ без проведения конкурса. По версии следствия, директор сам определил цену закупок и получал процент с того, что производство выполнялось другой организацией.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости