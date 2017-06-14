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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Бывший директор ФСИН получил восемь лет колонии
 
 
 
 
14 Июня 2017 года, 14:50

Бывший директор ФСИН получил восемь лет колонии


РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Реймер признан виновным в мошенничестве по делу об электронных браслетах. Замоскворецкий суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима и назначил выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. По информации из зала суда экс-глава ФСИН также лишен звания генерал-полковника.

«В этой афере было украдено 1,23 миллиарда рублей», – подчеркивает «РИА Новости».

Александр Реймер вместе с соучастниками создали предприятие для производства электронных браслетов, разместив государственный заказ без проведения конкурса. По версии следствия, директор сам определил цену закупок и получал процент с того, что производство выполнялось другой организацией.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

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