«Кольской тепловой компании» действиями арбитражного управляющего причинен ущерб в 19 миллионов рублей

14 Июня 2017 года, 16:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Арбитражного управляющего ООО «Кольская тепловая компания» обвиняют в неправомерных действиях при банкротстве согласно части первой статьи 195 УК. В отношении компании-банкрота было открыто конкурсное производство и назначен управляющий, в обязанности которого входило разумное осуществление расходов, связанных с делом.

«Указанное лицо с августа 2015 по сентябрь 2016 года превысил установленный лимит в восемь с половиной раз. Арбитражный управляющий оплатил услуги трех привлеченных специалистов», – рассказали в Следственном комитете по Мурманской области.

Оказалось, что специалисты фактически не работали. Ущерб от действий обвиняемого «Кольской тепловой компании» составил 19,5 миллионов рублей.

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