В Кандалакше сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в краже кошелька из квартиры

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Жилые комплексы ГК «Эталон»: квартира с перспективой Жилые комплексы ГК «Эталон»: квартира с перспективой
Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
Филиал МАГУ в городе Апатиты приглашает абитуриентов Филиал МАГУ в городе Апатиты приглашает абитуриентов
Летняя веранда от «Баренц-Бара» Летняя веранда от «Баренц-Бара»
Гуд-Авто: Купи автомобиль с завода Гуд-Авто: Купи автомобиль с завода
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске и Кольском районе продолжаются поиски упавшего с моста подростка
 
 
 
 

Курсы валют 14.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,3093
-0,2371
1 USD
Доллар США
56,9096
-0,0924
1 EUR
Евро
63,7729
-0,0123
10 NOK
Норвежских крон
67,6328
0,8599
10 SEK
Шведских крон
65,5648
0,4100
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.6 м/с
давление 757.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

Выбор редакции

Бывший директор ФСИН получил восемь лет колонии
14 Июня 2017, 14:50
Бывший директор ФСИН получил восемь лет колонии
Более 400 нарушений ЖКХ выявила прокуратура Ленинского округа
14 Июня 2017, 13:30
Более 400 нарушений ЖКХ выявила прокуратура Ленинского округа
Благодаря искам прокуратуры мурманским работникам выплатят 17 миллионов
14 Июня 2017, 11:11
Благодаря искам прокуратуры мурманским работникам выплатят 17 миллионов
Более 1,3 миллионов россиян отправили свои вопросы Владимиру Путину
14 Июня 2017, 10:13
Более 1,3 миллионов россиян отправили свои вопросы Владимиру Путину
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманск: прогноз отключений на 14 июня
13 Июня 2017, 21:00
Мурманчанин убил соседа из-за ревности
14 Июня 2017, 13:10
Суд вынес приговор – реальный срок за две бутылки коньяка
14 Июня 2017, 11:45
В Североморске нашли две тонны взрывоопасного вещества
14 Июня 2017, 11:55
«Аэрофлот» вводит стимулирующие выплаты при трудоустройстве летного состава
13 Июня 2017, 19:55
Зарубежная рыбопромысловая компания оплатила долги мурманского капитана
14 Июня 2017, 09:30
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » В Кандалакше сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в краже кошелька из квартиры
 
 
 
 
14 Июня 2017 года, 18:45

В Кандалакше сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в краже кошелька из квартиры


КАНДАЛАКША/ 14 июня - В дежурную часть Кандалакши с заявлением о краже 8000 рублей из квартиры обратилась 53-летняя местная жительница.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили заявительницу и выяснили, что накануне она пригласила к себе в гости малознакомых людей. До поздней ночи компания распивала спиртные напитки, а проснувшись утром, потерпевшая обнаружила пропажу денежных средств. Фамилий гостей заявительница назвать не смогла, но достаточно подробно описала их внешность.

В течение суток в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан житель Кандалакши, 1979 года рождения. Мужчина признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что покидая квартиру, он увидел лежащий на столе кошелек. Зная о том, что накануне заявительница получила пенсию, злоумышленник воспользовался крепким сном хозяйки квартиры и присвоил содержимое кошелька. В этот же день денежные средства мужчина потратил на собственные нужды.

По факту кражи в отношении ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления 38-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

МО МВД России «Кандалакшский»

Фото: russianlook.com

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта