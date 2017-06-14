Северянин угрожал убийством своей бывшей жене

14 Июня 2017 года, 19:00

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Житель Заполярного, 1977 года рождения, ударил кулаком в лицо свою бывшую жену. Мужчина ждал ее на лестничной площадке. Потерпевшая вышла из квартиры, он схватил ее за капюшон куртки, повалил на пол, после чего и нанес удар.

«Все это время бывший супруг высказывал угрозы убийством в отношении заявительницы. По факту случившегося она обратилась в отдел полиции города», – рассказали в Управления Росгвардии по Мурманской области.

Именно сотрудники Росгвардии задержали мужчину во дворе одного из домов на улице Ленина. Теперь ему грозит до двух лет колонии – мужчине инкриминируется первая часть статьи 119 УК «Угроза убийством».