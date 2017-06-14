В Умбе сотрудники полиции в течение суток задержали подозреваемого в краже велосипеда

14 Июня 2017 года, 19:27

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 14 июня - В пункт полиции по обслуживанию Терского района с заявлением о краже имущества обратилась местная жительница. По словам женщины, в ночное время из подъезда дома на улице Беломорская, где она проживает, был украден новый велосипед стоимостью свыше 11 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшую и возможных свидетелей. Заявительница пояснила полицейским, что велосипед она оставила в подъезде своего дома, при этом противоугонным тросом велосипед пристегнут не был, дверь подъезда домофоном не оборудована.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции был установлен и задержан 49-летний житель поселка Умба. Мужчина признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что в доме на Беломорской он находился в гостях у знакомого. Выходя из подъезда, увидел совсем новый велосипед и решил его похитить.

В отношении северянина, ранее многократно судимого, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. За содеянное мужчину может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, похищенный велосипед изъят.

МО МВД России «Кандалакшский» обращается к владельцам велосипедов и колясок:

- не оставляйте велосипеды, кояски, скутеры без присмотра как в подъездах домов, так и на улицах рядом с магазинами и торговыми центрами;

- в целях сохранности имущества приобретите специальные металлические цепочки или тросы на замке для замыкания велосипеда, коляски, скутера;

- пристегивая велосипед, коляску, скутер к ограждению, перилам или подобным конструкциям, убедитесь в их надежности и устойчивости;

- на ночь или на время долгого отсутствия оставляйте велосипед, коляску, скутер в квартире либо в другом надежном закрываемом помещении.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: YouTube