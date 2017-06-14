Жителя Североморска обвиняют в призывах к терроризму

СЕВЕРОМОРСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – В Североморске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. 27-летнего мужчину обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ.
По данным следствия, в сентябре 2014 года подозреваемый на странице одной из социальных сетей разместил видеоролики, содержащие выражения и высказывания, призывающие к осуществлению террористической деятельности, направленные на оправдание терроризма.
Преступление было выявлено сотрудниками подразделения противодействия экстремизму УМВД России по Мурманской области.
Фото: Twitter