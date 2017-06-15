Сотрудники полиции в Кандалакше задержали на месте преступления подозреваемого в разбойном нападении

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение
Жилые комплексы ГК «Эталон»: квартира с перспективой Жилые комплексы ГК «Эталон»: квартира с перспективой
Белгород. Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Белгород. Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
Летняя веранда от «Баренц-Бара» Летняя веранда от «Баренц-Бара»
Гуд-Авто: Купи автомобиль с завода Гуд-Авто: Купи автомобиль с завода
 
 

Видеоновости16+

В фестивале фольклора в Умбе приняли участие 400 человек из разных городов России
 
 
 
 

Курсы валют 15.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,7307
0,4214
1 USD
Доллар США
57,0303
0,1207
1 EUR
Евро
63,9481
0,1752
10 NOK
Норвежских крон
67,7376
0,1048
10 SEK
Шведских крон
65,7137
0,1489
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

18°
4.4 м/с
давление 754.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

Выбор редакции

Как соцсети отреагировали на решение Марины Ковтун ехать в Апатиты
15 Июня 2017, 17:20
Как соцсети отреагировали на решение Марины Ковтун ехать в Апатиты
Следствие проводит проверку по факту обращения жительницы Апатитов к президенту
15 Июня 2017, 16:37
Следствие проводит проверку по факту обращения жительницы Апатитов к президенту
Владимир Путин назвал Арктику важнейшим регионом
15 Июня 2017, 14:23
Владимир Путин назвал Арктику важнейшим регионом
Константин Миронов возглавил Совет коренных малочисленных народов
15 Июня 2017, 13:14
Константин Миронов возглавил Совет коренных малочисленных народов
 
 
 
 

Самое читаемое

Мужчина выпал из окна в Мурманске
15 Июня 2017, 09:24
Больная раком жительница Апатитов пожаловалась Владимиру Путину на медицину
15 Июня 2017, 15:13
Марина Ковтун отправится в Апатиты после обращения местной жительницы к президенту
15 Июня 2017, 15:26
Мурманчане пишут на «прямую линию» с Владимиром Путиным
15 Июня 2017, 13:30
Как соцсети отреагировали на решение Марины Ковтун ехать в Апатиты
15 Июня 2017, 17:20
Первоклашка из Мурманска погибла в Турции
15 Июня 2017, 10:20
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » Сотрудники полиции в Кандалакше задержали на месте преступления подозреваемого в разбойном нападении
 
 
 
 
15 Июня 2017 года, 17:28

Сотрудники полиции в Кандалакше задержали на месте преступления подозреваемого в разбойном нападении


КАНДАЛАКША/ 15 июня - В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» в ночное время поступило сообщение о нападении на магазин по улице Кировская. Наряд патрульно-постовой службы прибыл на место происшествия спустя несколько минут после получения сообщения одновременно с нарядом вневедомственной охраны Росгвардии. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в магазине двух местных жителей, один из которых совершил разбойное нападение на охранника и похитил бутылку пива. Оба жителя Кандалакши находились в состоянии алкогольного опьянения. Задержанных доставили в отдел полиции.

Ранее судимый за умышленное уничтожение имущества и угрозу убийством 26-летний кандалакшанин признался в совершенном деянии. Он пояснил полицейским, что вместе со знакомым распивал спиртные напитки. Приятели решили приобрести бутылку пива, однако денег на алкоголь у них не было. У злоумышленника возник умысел открыто похитить товар из ночного магазина, при этом он заранее прихватил камень подходящего размера.

Зайдя в магазин, он увидел охранника, который пытался ему помешать. Тогда подозреваемый ударил его по голове камнем, после чего потребовал от продавца отдать ему бутылку пива. Женщина выполнила требования нетрезвого посетителя, нажав незаметно при этом тревожную кнопку вызова охраны.

По факту следователем МО МВД России «Кандалакшский» в отношении северянина, 1991 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: Newsvo.ru

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта