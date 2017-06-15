В Кольском районе полицейские изъяли из незаконного оборота более 44,5 граммов амфетамина

15 Июня 2017 года, 17:46

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 15 июня - Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области поступила информация о причастности жителя Мурманска, 1981 года рождения, к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские получили информацию о том, что подозреваемый перевозит наркотическое вещество в автомобиле.

Недалеко от Колы в вечернее время наряд ДПС остановил автомобиль подозреваемого. В ходе досмотра транспортного средства оперативники нашли сверток с предположительно запрещенным веществом, который был направлен на экспертизу.

Экспертом ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установлено, что в изъятом свертке находилось психотропное вещество амфетамин общей массой 44,5951 грамма, что является крупным размером.

Задержанный пояснил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.

По факту следователем ОМВД России по Кольскому району в отношении ранее не судимого мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области