Ограбивший собственную мать мурманчанин пытался скрыться от правосудия через окно

15 Июня 2017 года, 11:51

МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Мурманчанин, 1975 года рождения, обвиняется в грабеже. Об этом «Би-порту» сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Вечером в полицию Мурманска обратилась 64-летняя местная жительница, которая рассказала, что из ее квартиры были украдены денежные средства в размере 5000 рублей. Разбив окно в квартире, деньги похитил ее сын.

Получив информацию о месте жительства и приметах гражданина, находящийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания направился по указанному адресу. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии вызвали в качестве подкрепления еще один наряд Росгвардии и проследовали в квартиру, где мог находиться подозреваемый.

Услышав звонок в дверь и увидев сотрудников в форме, разыскиваемый мужчина попытался скрыться во дворе, выпрыгнув из окна, но был задержан еще одним подоспевшим на помощь нарядом вневедомственной охраны.

Ранее судимый за имущественные преступления гражданин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.