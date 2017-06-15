В Североморске пенсионер, поверив мошеннику, перевел 760 тысяч рублей

15 Июня 2017 года, 12:50

СЕВЕРОМОРСК/ 15 июня - В полицию Североморска обратился местный житель, 1958 года рождения, с заявлением о мошенничестве.

Пенсионер рассказал полицейским, что ему в марте текущего года позвонил неизвестный и представился сотрудником Роспотребнадзора. Злоумышленник сообщил потерпевшему, что ему полагается компенсация за приобретенные им ранее в известной компании медицинские препараты. Якобы для получения этой компенсации необходимо перечислить на счет организации страховую сумму. В общей сложности с марта по июнь потерпевший перевел мошеннику на указанные им счета разных мужчин 760 тысяч рублей. При этом житель Заполярья знал о подобных случаях мошенничеств, но все равно поверил мошеннику и в течение нескольких месяцев переводил денежные средства неизвестным лицам.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области