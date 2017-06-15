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Главная » Криминал » В Мурманске полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования с использованием похищенного паспорта
 
 
 
 
15 Июня 2017 года, 15:00

В Мурманске полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования с использованием похищенного паспорта


МУРМАНСК/ 15 июня - В полицию Мурманска поступило сообщение из банковской организации о том, что жительница Мурманска, 1996 года рождения, подала документы на оформление кредита в сумме 200 тысяч рублей, предоставив в качестве документа, удостоверяющего личность, чужой паспорт.

Оперативники отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску провели проверку, в ходе которой установили, что студентка одного из колледжей областного центра вместе со своим знакомым, безработным жителем Мурманска, 1994 года рождения, используя похищенный ранее путем свободного доступа из автомобиля паспорт на имя жительницы Мурманска, 1995 года рождения, обратились в банк для оформления кредита.

Подозреваемые признались, что умысел на мошенничество с кредитом возник у них после похищения документа, так как 20-летняя студентка имела сходство с владелицей украденного паспорта.

По факту дознавателем отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску в отношении студентки и ее знакомого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В отношении знакомого студентки, укравшего паспорт, возбуждено также уголовное дело по ч. 2 ст. 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей...». Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Shutterstock

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