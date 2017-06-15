Конфликт в мурманской «наливайке»: один погиб, двое получили ранения

16 Июня 2017 года, 10:50

МУРМАНСК/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на улице Орликовой, 50 конфликт между мужчинами закончился поножовщиной с летальным исходом. Под утро, около половины пятого, между четырьмя мужчинами, вышедшими из так называемой «наливайки», расположенной в доме, произошла ссора. К моменту, когда полиция прибыла на место происшествия, один мужчина уже был мёртв, сообщили «Би-порту» в УМВД по Мурманской области.

«Ещё двое мужчин с ножевыми ранениями были доставлены в больницу. Четвёртый в настоящий момент находится в полиции и даёт показания», - сообщили агентству.

Фото: Анастасия Скочилова