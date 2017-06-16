Северянин замечтался о Кадиллаке и остался без денег

16 Июня 2017 года, 13:20

АЛЕКСАНДРОВСК/ 16 июня - Одной из распространенных несколько лет назад схемой обмана воспользовался неизвестный мошенник из Москвы, обманув жителя г. Гаджиево ЗАТО Александровск, 1976 года рождения.

Неизвестный посредством популярного мессенджера прислал ему сообщение о том, что северянин выиграл автомобиль «Cadillac Escalade». Подробности получения приза предлагалось уточнить по телефону 8(495)221-89-31. Потерпевший перезвонил по данному телефону и узнал, что для получения приза ему нужно перевести на счет организации комиссию в сумме 68 тысяч 600 рублей. Северянин через терминал в банке перевел на банковский счет неизвестного гражданина указанную сумму, после чего позвонил, чтобы узнать, каким образом он получит свой приз. Телефон не отвечал, неоднократные попытки связаться с мошенником оказались безуспешными. Поняв, что его обманули, через 10 дней потерпевший отправился в полицию писать заявление о мошенничестве.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Житель Гаджиево пояснил полицейским, что о таких способах обмана он не знал.