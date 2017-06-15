На мурманском рыболовном судне нашли наркотики

16 Июня 2017 года, 11:40

МУРМАНСК/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – На борту рыболовного судна в Мурманске нашли наркотики. Тайник с запрещённым веществом обнаружила служебная собака в ходе таможенного контроля судна, убывающего за пределы Евразийского экономического союза. Об этом «Би-порту» сообщили в Мурманской таможне.

В результате назначенной химической экспертизы было установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашиш массой 0,78 грамма. В отношении 29-летнего матроса возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ.

Это не первый случай обнаружения наркотических средств у членов экипажей российских рыболовных судов. В декабре прошлого года и в феврале текущего года Печенгским районным судом Мурманской области вынесены обвинительные приговоры в отношении двух членов экипажей за незаконное хранение без цели сбыта и контрабанду наркотических средств. Оба молодых мужчины, пересекая границу на автобусе в составе сменных экипажей, незаконно перемещали гашиш. В обоих этих случаях суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком.

Фото: yuga.ru