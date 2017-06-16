В Мурманске полицейские раскрыли мошенничество

16 Июня 2017 года, 16:51

МУРМАНСК/ 16 июня - В отдел полиции №2 УМВД России по г. Мурманску обратился пенсионер, 1933 года рождения, с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что его обманула знакомая. Женщина обратилась к нему за помощью, попросив разменять купюру достоинством 5 тысяч рублей на более мелкие купюры, для чего передала ему денежный знак. Потерпевший разменял ей деньги, и только после ее ухода обнаружил, что мурманчанка вместо настоящей пятитысячной купюры дала ему купюру банка приколов. Фамилии злоумышленницы мужчина не знал, так как близко с ней не общался.

По факту в отношении неустановленного лица дознавателем было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП №2 УМВД России по г. Мурманску установили личность подозреваемой в мошенничестве. Ранее неоднократно судимая жительница областного центра, 1976 года рождения, призналась в мошенничестве. Денежные средства, полученные ею у пенсионера, женщина уже потратила.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области