В Мурманской области началась операция «Мак-2017»

16 Июня 2017 года, 17:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 июня - С 13 июня в Заполярье стартовал первый этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2017». Задачей комплексной операции является выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических веществ растительного происхождения.

Наркополицейские Мурманской области в первый день операции изъяли из незаконного оборота около 20 граммов марихуаны.

Сотрудникам областного управления наркоконтроля поступила информация о причастности жительницы областного центра к незаконному обороту наркотиков растительного происхождения.

За подозреваемой установили наблюдение. В ходе специальных мероприятий ранее не судимую безработную жительницу Мурманска, 1991 года рождения, оперативники задержали в ночное время на улице в Октябрьском округе областного центра и доставили в отдел полиции. Подозреваемая находилась в состоянии наркотического опьянения.

В ходе личного досмотра у задержанной был обнаружен коробок из-под спичек с наркотиком растительного происхождения, а также пачка из-под кофе, в которой был упакован пакет с наркотическим веществом растительного происхождения.

Экспертизой установлено, что подозреваемая хранила при себе каннабис (марихуану) общей массой 19,37 грамма. Жительница Мурманска пояснила, что запрещенное вещество предназначалось для личного употребления.

По факту в отношении мурманчанки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 6.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача...».

Стоит отметить, что операция «Мак-2017» продлится в два этапа: с 13 июня по 15 июля и с 1 августа по 30 сентября 2017 года. Совместно с УМВД России по Мурманской области в операции принимают участие УФСБ России по Мурманской области, УФСБ России по Северному флоту, Мурманский ЛО МВД России на транспорте, Мурманская таможня и Росгвардия Мурманской области.

Мурманские наркополицейские призывают всех неравнодушных жителей области проявить бдительность и принять активное участие в проведении операции. Сообщить о фактах незаконного культивирования наркосодержащих растений, а также незаконном производстве и хранении наркотиков можно по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области