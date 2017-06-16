Северянина задержали с амфетамином на железнодорожной станции

16 Июня 2017 года, 13:39

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – В Кольском районе вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в незаконном приобретении наркотиков. Как сообщили в транспортной прокуратуре, Павел Тарасов приобрел для собственного употребления амфетамин массой не менее 20,71 грамма. Наркотик мужчина хранил при себе до момента задержания сотрудниками транспортной полиции на железнодорожной станции.

Судом Тарасову назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: twitter.com