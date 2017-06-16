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Губернатор Марина Ковтун обсудила с главврачами развитие медицины в Мурманске
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

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Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Северянина задержали с амфетамином на железнодорожной станции
 
 
 
 
16 Июня 2017 года, 13:39

Северянина задержали с амфетамином на железнодорожной станции


КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – В Кольском районе вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в незаконном приобретении наркотиков. Как сообщили в транспортной прокуратуре, Павел Тарасов приобрел для собственного употребления амфетамин массой не менее 20,71 грамма. Наркотик мужчина хранил при себе до момента задержания сотрудниками транспортной полиции на железнодорожной станции.

Судом Тарасову назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: twitter.com

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