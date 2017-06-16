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Главная » Криминал » Полиция Мурманска продолжает выявлять нарушения правил розничной продажи спиртосодержащих напитков
 
 
 
 
16 Июня 2017 года, 17:38

Полиция Мурманска продолжает выявлять нарушения правил розничной продажи спиртосодержащих напитков


МУРМАНСК/ 16 июня - Работа по выявлению нарушений, связанных с розничной торговлей алкогольной продукции, проводится сотрудниками Мурманской области на постоянной основе.

Так, в полицию поступила информация от жителей областного центра о том, что в одном из магазинов Абрам-мыса Первомайского округа осуществляется продажа алкоголя.

Полицейские провели проверку по данному факту. Сотрудниками отдела организации применения административной практики УМВД России по Мурманской области установлено, что продавец осуществил реализацию спиртосодержащей продукции в неустановленное законом время после 21.00. Несмотря на позиционирование данного заведения как закусочной, столы и стулья для посетителей находились в разобранном виде. Также продавец при осуществлении реализации алкогольной продукции, был обязан вскрыть потребительскую упаковку.

По данному факту полицейскими был составлен протокол по ст. 14.16 ч.3 РФ «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В Октябрьском округе Мурманска участковым уполномоченным полиции в ходе очередной проверки был зафиксирован факт продажи алкогольной продукции – бутылки пива – 17-летней девушке. По факту в отношении продавца возбуждено дело об административном производстве по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на физических лиц от 30 до 50 тысяч рублей.

Проверки соблюдения требований законодательства по обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции в Заполярье продолжаются.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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