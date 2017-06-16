В Кировске полицейскими возбуждено уголовное дело по факту телесных повреждений

16 Июня 2017 года, 18:00

КИРОВСК/ 16 июня - В полицию Кировска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что житель поселка Титан обратился в больницу с непроникающим ножевым ранением спины.

Участковый уполномоченный полиции провел проверку по данному факту и установил, что колото-резаное ранение потерпевшему, 1963 года рождения, причинила его жена, ранее не судимая местная жительница, 1966 года рождения. Супруги вместе распивали спиртные напитки. Началась ссора, и женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила кухонным ножом своего супруга в область спины.

По факту в отношении ранее не судимой северянки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Женщина призналась в совершенном деянии, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области