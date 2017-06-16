«Нелегал-2017»: выявлено 58 нарушений миграционного законодательства

18 Июня 2017 года, 13:29

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - На территории Мурманской области завершился первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2017», который проходил с 22 мая по 2 июня.

Мероприятия проводились в целях противодействия незаконной миграции и пресечения преступной деятельности организованных групп и преступных сообществ. Проводились проверки мест пребывания, трудовой деятельности иностранных граждан на территории региона, проверки законности пребывания иностранцев на территории страны.

Всего в ходе операции выявлено 58 нарушений миграционного законодательства России, в том числе 10 нарушений установленного порядка осуществления трудовой деятельности. Наложено административных штрафов на общую сумму 172 тысячи рублей. 3 иностранных гражданина выдворены за пределы Российской Федерации в административном порядке, 1 человек депортирован за пределы России.

Возбуждено 5 уголовных дел по преступлениям, связанным с организацией незаконной миграции.

Второй этап операции «Нелегал-2017» состоится в 3 квартале 2017 года.

Фото: Twitter