Продажа колес и дивана обернулась денежными потерями

18 Июня 2017 года, 14:10

МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - Мурманчанка обеднела на 100 тысяч рублей после неудачной попытки продать колеса для автомобиля «Мазда СХ-7».

В полицию Мурманска обратилась жительница Октябрьского округа областного центра, 1962 года рождения, с заявлением о мошенничестве.

Потерпевшая рассказала полицейским, что на сайте бесплатных объявлений разместила информацию о продаже колес. Ей позвонил покупатель и сообщил, что готов приобрести товар. Злоумышленник убедил мурманчанку сообщить ему реквизиты банковской карты. Получив полный доступ к банковскому счету, неизвестный похитил со счета жительницы Мурманска 100 тысяч рублей.

Аналогичным способом мошенники обманули жительницу Ленинского округа, разместившую объявление о продаже дивана в сети Интернет. Получив обманным путем доступ к банковскому счету 43-летней мурманчанки, с него сняли 90 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.