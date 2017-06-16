Убийство в баре на Орликовой: обвиняемый арестован

19 Июня 2017 года, 09:33

МУРМАНСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту убийства в одном из питейных заведений. Инцидент произошёл под утро 16 июня. Тогда между четырьмя мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку.

«В ходе конфликта обвиняемый нанес три удара ножом в грудь и спину потерпевшему, 1971 года рождения, который от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Ещё два человека с ножевыми ранениями были доставлены в медицинское учреждение, сообщал ранее «Би-порт».

В настоящее время 34-летний злоумышленник заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении убийства.

Фото: Анастасия Скочилова