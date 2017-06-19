Жителя Кандалакши оштрафовали за нацистские аудиозаписи

19 Июня 2017 года, 11:56

КАНДАЛАКША/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше выявили местного жителя, который для всеобщего доступа размещал в интернете экстремистские материалы. Преступление выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

Как рассказали «Би-порту» в ведомстве, мужчина продолжительное время размещал в открытом доступе на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» аудиозаписи нацистской тематики. Эти записи были включены в федеральный список экстремистских материалов.

Сегодня вступило в силу решение Кандалакшского районного суда – обвиняемого приговорили к штрафу в одну тысячу рублей. Судом было учтено раскаяние правонарушителя в содеянном и признание вины в полном объеме.

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