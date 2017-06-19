В Мурманске пенсионеры не поверили мошенникам

19 Июня 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 19 июня - В полицию Мурманска 17 июня текущего года обратилась жительница областного центра, 1927 года рождения, с заявлением о попытке совершения в отношении нее телефонного мошенничества.

Пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук совершил ДТП. Чтобы избавить его от ответственности, необходимо передать курьеру 500 тысяч рублей. Пенсионерка знала о подобных мошенничествах и прекратила общение с мошенником. О подозрительном звонке жительница областного центра сообщила в полицию.

В этот же день спустя некоторое время неизвестный позвонил жителю Мурманска, 1934 года рождения, и сообщил, что его сын задержан полицейскими за совершение ДТП. Чтобы освободить его, необходимо отдать 250 тысяч рублей. Пенсионер знал о таких способах обмана и не поверил мошеннику. О подозрительном звонке мурманчанин также сообщил в полицию.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области