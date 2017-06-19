В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, угрожавшего убить сожительницу

19 Июня 2017 года, 19:09

МУРМАНСК/ 19 июня - В полицию позвонила жительница областного центра в ночное время, сообщив, что ее сожитель угрожает ей убийством.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы.

Полицейские установили, что ранее не судимый житель областного центра, 1981 года рождения, находясь по месту жительства на балконе квартиры, в ходе семейного конфликта причинил телесные повреждения своей сожительнице, 1978 года рождения, а также угрожал убить ее. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому мурманчанка угрозу восприняла реально и вызвала полицию.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, потерпевшая обратилась в медицинское учреждение за помощью.

По факту в отношении ранее не судимого мурманчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». По факту полученных женщиной телесных повреждений проводится проверка, по результатам медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: fedpress.ru