В Кандалакше полицейские раскрыли мошенничество в сфере кредитования

19 Июня 2017 года, 19:27

КАНДАЛАКША/ 19 июня - В полицию Кандалакши обратился 29-летний местный житель с заявлением о том, что на его имя пришло письмо с требованием внести платежи по кредиту, оформленному для приобретения мобильного телефона.

В ходе проведения проверки потерпевший был опрошен сотрудниками полиции. Мужчина пояснил, что кредитный договор он не заключал, телефон не приобретал. Потерпевший вспомнил, что ранее передавал документы своему знакомому с просьбой оформить страховку на автомобиль.

Сотрудники уголовного розыска кандалакшской полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что мошенничество совершил ранее многократно судимый за аналогичные преступления 30-летний кандалакшанин.

Злоумышленник пояснил, что, имея на руках паспорт потерпевшего, он решил воспользоваться этим обстоятельством и попытаться оформить кредит для покупки телефона и аксессуаров к нему общей стоимостью около 22 тысяч рублей. Впоследствии телефон он продал неизвестному, денежные средства потратил по своему усмотрению.

По данному факту в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования».

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное его может ожидать максимальное наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.

МО МВД России «Кандалакшский»

Фото: fedpress.ru