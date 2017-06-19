Кандалакшского педофила приговорили к шести годам колонии

19 Июня 2017 года, 18:10

КАНДАЛАКША/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в развратных действиях, совершённых в отношении двух лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Преступление было совершено 23 марта в дневное время.

Следствием и судом установлено, что, в дневное время 23 марта 2016 года мужчина, находясь в припаркованном на обочине проезжей части автомобиле, обратился с просьбой к проходящим мимо малолетним девочкам объяснить ему маршрут движения, назвав конкретный адрес. Остановившись у припаркованного автомобиля, девочки стали объяснять водителю маршрут движения по указанному им адресу. Мужчина, воспользовавшись малолетним возрастом девочек, совершил в отношении них действия сексуального характера. Испугавшись факта совершения мужчиной противоправных действий, девочки убежали с места происшествия.

Кандалакшским районным судом за инкриминируемое деяние мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.