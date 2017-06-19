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Жизнь в Мурманске


Сари
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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

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Валентин Балашов:

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В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

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Екатерина Крюкова:

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Главная » Криминал » Кандалакшского педофила приговорили к шести годам колонии
 
 
 
 
19 Июня 2017 года, 18:10

Кандалакшского педофила приговорили к шести годам колонии


КАНДАЛАКША/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в развратных действиях, совершённых в отношении двух лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Преступление было совершено 23 марта в дневное время.

Следствием и судом установлено, что, в дневное время 23 марта 2016 года мужчина, находясь в припаркованном на обочине проезжей части автомобиле, обратился с просьбой к проходящим мимо малолетним девочкам объяснить ему маршрут движения, назвав конкретный адрес. Остановившись у припаркованного автомобиля, девочки стали объяснять водителю маршрут движения по указанному им адресу. Мужчина, воспользовавшись малолетним возрастом девочек, совершил в отношении них действия сексуального характера. Испугавшись факта совершения мужчиной противоправных действий, девочки убежали с места происшествия.

Кандалакшским районным судом за инкриминируемое деяние мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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