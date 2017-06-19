Житель Североморска призывал мусульман вступить в ИГИЛ

20 Июня 2017 года, 09:04

СЕВЕРОМОРСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Североморска, которого обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Из материалов дела следует, что мужчина, 1990 года рождения, опубликовал на своей странице в «ВКонтакте» два видеоролика. В них автор призывает мусульман, проживающих на территории Российской Федерации, принять участие в боевых действиях на стороне запрещенной террористической организации «Исламское государство» и осуществлять насильственные и разрушительные действия против немусульман.

Ход расследования уголовного дела находится под надзором прокуратуры.

Фото: saroblnews.ru