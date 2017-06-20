Пожилой мурманчанин, ставший жертвой грабителей, скончался через 22 дня после преступления

20 Июня 2017 года, 10:40

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор местному жителю, который совершил две кражи с причинением значительного ущерба гражданину. Жертвой одной из них стал пожилой мурманчанин, сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, 7 марта 2017 года потерпевший, получив пенсию и положив ее в мешочек, отправился в магазин за покупками.

«Поскольку ему в силу возраста тяжело давалось совершать даже самые простые действия, кассир магазина помогла престарелому мужчине расплатиться за товар. Осужденный в момент оплаты товара находился рядом с потерпевшим и, пообещав ему помощь, вывел его из магазина», - сообщили в ведомстве.

Не трудно догадаться, что через некоторое время пенсионер вернулся в магазин и заявил о пропаже денег.

Спустя 22 дня после совершенного преступления потерпевший скончался, исковые требования о взыскании с виновного 25 тысяч рублей поддерживала в судебном заседании его внучка.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, поскольку преступления совершены подсудимым в условиях непогашенной судимости за совершение ранее аналогичного преступления.

Приговор не вступил в законную силу.