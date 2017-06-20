В Мурманске раскрыта кража ювелирных изделий из квартиры

20 Июня 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 20 июня - В полицию Мурманска обратилась местная жительница, 1958 года рождения, с заявлением о краже золотых украшений из ее квартиры на общую сумму 47 тысяч рублей.

Полицейские опросили потерпевшую и установили, что в краже ювелирных изделий имеются основания подозревать ее бывшего супруга, который имел свободный доступ в квартиру, когда навещал их совместного ребенка.

Сотрудники уголовного розыска ОП №3 УМВД России по г. Мурманску установили местонахождение подозреваемого и опросили его. Мужчина признался в краже и пояснил полицейским, что тайно из шкатулки похищал драгоценности бывшей супруги в течение нескольких месяцев, после чего продавал их через разные точки сбыта. Полученными денежными средствами он распоряжался по своему усмотрению.

По факту в отношении ранее судимого за грабеж и угон жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску)