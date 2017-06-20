Житель Мончегорска избил собутыльника пивной кружкой

20 Июня 2017 года, 13:50

МОНЧЕГОРСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске задержали местного жителя, который подозревается в причинении вреда здоровью. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ, сообщили «Би-порту» в управлении Росгвардии по Мурманской области.

По версии следствия, 7 апреля 2017 года между двумя жителями Мончегорска, после совместного распития спиртных напитков, произошла ссора. В ходе конфликта один из них схватил стеклянную кружку и нанес другому несколько ударов по лицу.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Фото: plus.google.com