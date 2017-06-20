В Терском районе полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии задержан браконьер

20 Июня 2017 года, 14:53

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – В Терском районе в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина» на берегу реки Варзуга был выявлен факт незаконной добычи биоресурсов. Совместно с полицейскими участие в рейдовых мероприятиях принимают сотрудники Росгвардии.

«Учитывая удаленность и рельеф местности, правоохранителями было принято решение использовать специальные беспилотные летательные аппараты, стоящие на вооружении Росгвардии по Мурманской области», - сообщили «Би-порту» в ведомстве.

Во время воздушного патрулирования был установлен молодой человек, который осуществлял вылов водных биоресурсов с помощью незаконных орудий лова. Полицейские выдвинулись на место и задержали правонарушителя, которым оказался житель Санкт-Петербурга 1992 года рождения.

По факту сотрудниками полиции в отношении задержанного составлен административный протокол.