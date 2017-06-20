Руководству ковдорской птицефабрики вынесли приговор

20 Июня 2017 года, 15:50

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесен приговор руководству ковдорской птицефабрики в лице Максима Станкевича и Николая Сизюхина. Их обвиняли в мошенничестве, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

В частности, по версии обвинения Сизюхин, Станкевич совместно с другими лицами совершили действия, направленные на незаконное получение денежных средств путем заключения фиктивной лизинговой сделки. В результате чего, компании, оказывающей лизинговые услуги, причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Станкевич также обвинялся в совершении мошенничества, направленного за приобретение права на 100% в уставном капитале компании и её имущества, путем использования заведомо фиктивных документов по возложению на Станкевича полномочий единоличного исполнительного органа.

Кроме того, Станкевичу вменялось совершение совместно с неустановленными лицами покушения на мошенничество, направленного на совершение аналогичных действий по приобретению права на чужое имущество.

Приговором суда Максиму Станкевичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом 700 тысяч рублей. Николаю Сизюхину назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в 600 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.