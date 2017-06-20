Жительница Мурманска перечислила мошеннику предоплату за детскую коляску

20 Июня 2017 года, 18:09

МУРМАНСК/ 20 июня - В полицию Мурманска обратилась местная жительница, 1989 года рождения. Северянка хотела купить детскую коляску. В группе «Коляска 51» популярной социальной сети она нашла подходящее объявление и связалась с его автором. Неизвестный убедил ее перечислить предоплату в сумме 7990 рублей на банковский счет. Мурманчанка перевела денежные средства, однако товар так и не получила. Попытки связаться с «продавцом» оказались безуспешными. Поняв, что ее обманули, женщина написала заявление в полицию.

Еще одна жительница Мурманска, 1983 года рождения, разместила в сети Интернет объявление о продаже детской коляски. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов приобрести товар, для чего попросил сообщить ему персональные данные банковской карты, чтобы якобы перевести на счет северянки деньги в качестве предоплаты. Заявительница сообщила реквизиты своей банковской карты для перевода денежных средств, но не стала сообщать код, который ей пришел на телефон, так как поняла, что ее пытаются обмануть. Прервав общение с мошенником, мурманчанка отправилась в полицию. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что жительница Заполярья общалась с мошенником по телефону, зарегистрированному в Калужской области.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области