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Главная » Криминал » В Кандалакше сотрудники полиции в течение суток задержали подозреваемого в краже велосипеда
 
 
 
 
20 Июня 2017 года, 18:35

В Кандалакше сотрудники полиции в течение суток задержали подозреваемого в краже велосипеда


КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 20 июня - В полицию Кандалакши с заявлением о краже имущества обратилась жительница поселка Нивский. По словам заявительницы, от крыльца дома, где она проживает, был украден подростковый велосипед стоимостью около 5000 рублей.

Заявительница пояснила сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, что в вечернее время велосипед был оставлен у крыльца дома без должного присмотра, при этом противоугонным тросом не пристегнут. Поздно вечером женщина решила забрать велосипед домой, но на том месте, где она оставила его пару часов назад, велосипеда уже не было. Сотрудниками уголовного розыска были опрошены возможные очевидцы преступления.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение хищения имущества был установлен житель того же поселка, 1990 года рождения.

Злоумышленник пояснил, что проходя мимо дома, увидел велосипед и решил его похитить с целью продажи, поскольку он не работает и нуждается в денежных средствах. Осуществить задуманное ему не удалось, велосипед изъят полицейскими.

По факту кражи в отношении многократно судимого, находящегося под административным надзором мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Мужчина арестован за совершение административного правонарушения.

МО МВД России «Кандалакшский»

Фото: frant.me

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