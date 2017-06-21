В Кандалакше полицейскими раскрыто мошенничество

21 Июня 2017 года, 17:48

КАНДАЛАКША/ 21 июня - В дежурную часть полиции Кандалакши поступило заявление от 55-летнего жителя Псковской области о том, что в отношении него совершено мошенничество.

В ходе проведения проверки потерпевший был опрошен сотрудниками полиции. Мужчина пояснил, что желая осуществить покупку квартиры, он нашел объявление в сети Интернет о продаже квартиры в городе Кандалакша. Созвонившись с продавцом, и устно обговорив условия сделки, он лично передал продавцу 35 тысяч рублей, а впоследствии перевел на указанный банковский счет еще 282 000 рублей. Квартира потерпевшему так и не была предоставлена.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что мошенничество совершила 43-летняя жительница поселка Зеленоборский. Злоумышленница пояснила, что она действительно подавала объявление о продаже квартиры и получила денежные средства от потерпевшего. О том, что сделки по продаже квартиры не будет, женщина знала, поскольку предложенная потерпевшему квартира принадлежит ее матери, которая квартиру продавать не собиралась. Полученные денежные средства женщина потратила по своему усмотрению на собственные нужды.

В отношении северянки по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ.

В настоящее время в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное ее может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

МО МВД России «Кандалакшский»

Фото: pasmi.ru