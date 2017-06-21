В Кандалакше сотрудники полиции расследуют мошенничество, совершенное под предлогом благотворительной помощи

21 Июня 2017 года, 18:00

КАНДАЛАКША/ 21 июня - В полицию Кандалакши обратился местный житель, 1965 года рождения, с заявлением о мошенничестве. Потерпевший рассказал полицейским, что недавно разместил в сети Интернет просьбу о помощи в связи с трудным материальным положением, в которое попала его семья, указав номер своей банковской карты и мобильный телефон, к которому была привязана данная карта.

В социальной сети ему написала неизвестная. Злоумышленница представилась сотрудником благотворительной организации из Москвы и пообещала перечислить кандалакшанину 300 евро. В ходе переписки неизвестная узнала, что 19 июня потерпевший оформил кредит и на его банковский счет зачислены денежные средства.

Злоумышленница под предлогом перевода на его счет 300 евро убедила мужчину сообщить приходящие в смс-оповещении банка коды безопасности, после чего со счета северянина были списаны 97 тысяч рублей. Только после этого потерпевший понял, что его обманули.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полиция Мурманской области обращается к жителям Заполярья с просьбой никогда и никому не сообщать персональные данные карты, номера телефонов, к которым привязана услуга «мобильный банк», а также коды безопасности. Преступники используют различные предлоги, чтобы узнать эти данные, но итог обмана всегда один - получив доступ к банковскому счету через он-лайн банк или мобильный банк, мошенники завладевают чужими денежными средствами.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: plus.google.com