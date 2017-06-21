Крымского убийцу нашли в Мурманске спустя 23 года

21 Июня 2017 года, 14:50

РОССИЯ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске нашли убийцу 19-летней девушки, тело которой было обнаружено в акватории Азовского моря в 1994 году. По данным следствия, в ноябре 1993 года потерпевшую на почве личных неприязненных отношений задушили двое ее знакомых. После чего с целью сокрытия следов преступления выбросили тело в море.

Как сообщили в Следственном комитете по Республике Крым, правоохранительными органами Украины тогда был задержан только один из исполнителей убийства. Его приговорили к 15 годам колонии с конфискацией всего имущества.

Уголовное дело было возбуждено после того, как Крым вошёл в состав Российской Федерации. Следственным путем была установлена соучастница убийства, которой удалось скрыться от органов следствия на территории Российской Федерации более 20 лет назад. Личность женщины и её местонахождение были установлены.

«В результате чего, она была этапирована из города Мурманска в Республику Крым», - сообщили в региональном СУ СКР.

В настоящее время ей предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Komiinform.ru