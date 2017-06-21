В Никеле возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью

21 Июня 2017 года, 18:24

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 21 июня - В дежурную часть ОМВД России по Мурманской области поступило сообщение о причинении телесных повреждений жителю пос. Никель, 1980 года рождения.

Сотрудниками полиции мужчина был опрошен. Потерпевший пояснил, что резаную рану головы ему причинила его сожительница в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений.

По факту была проведена процессуальная проверка, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза вреда здоровью.

Согласно заключению эксперта, полученное потерпевшим ранение квалифицируется как легкой степени тяжести, в связи с чем дознавателем ОМВД России по Печенгскому району в отношении ранее не судимой жительницы Никеля, 1983 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 2 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: newstut.ru