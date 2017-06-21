Северянин заплатит 100 тысяч штрафа за попытку дачи взятки

21 Июня 2017 года, 17:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области вынесли приговор местному жителю, который пытался дать взятку инспектору.

Следствием и судом установлено, что Александр Гундаков дал 20 тысяч рублей в качестве взятки инспектору ОГИБДД МО МВД России «Полярнозоринский» за ненаправление в суд материалов о совершенном им административном правонарушении. Преступные действия злоумышленник не смог довести до конца в связи с отказом инспектора от взятки.

Приговором Полярнозоринского районного суда Александру Гундакову назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.