В Мончегорске пенсионерка не поверила телефонному мошеннику

22 Июня 2017 года, 16:41

МОНЧЕГОРСК/ 22 июня - В полицию Мончегорска обратилась местная жительница, 1938 года рождения, с заявлением о попытке совершения в отношении нее телефонного мошенничества.

Ей на домашний телефон позвонил неизвестный и представился внуком. Злоумышленник сообщил пенсионерке, что задержан полицейскими и ему срочно нужны денежные средства в сумме 60 тысяч рублей. Деньги для «освобождения от ответственности» должен был забрать знакомый «внука» по месту жительства пожилой женщины. Женщина знала о подобных схемах обмана пожилых граждан, поэтому не поверила мошеннику, прекратила с ним общение и сообщила о подозрительном звонке в полицию.

По факту дознавателем ОМВД России по г. Мончегорску возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: LiveInternet