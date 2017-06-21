Житель Умбы угрожал убийством своему зятю

22 Июня 2017 года, 11:15

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 22 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области будут судить жителя Умбы за угрозы убийством. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, 3 июня 2017 года Алексей Коковин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице мужа своей родной сестры, с которым у него возник конфликт. В ходе конфликта обвиняемый достал имевшийся у него при себе нож и заявил своему родственнику, что убьет его. Мужчина не менее пяти раз замахнулся ножом, направляя лезвие ножа в область живота потерпевшего. При этом свои действия Коковин сопровождал словесными угрозами совершить убийство.

«Преступные действия мужчина прекратил, когда понял, что его действия очевидны для жительницы одного из домов по улице Ключевая», - сообщили в прокуратуре.

Обвиняемому грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Фото: TopNews