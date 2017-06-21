Жительницу Кольского района будут судить за фиктивную регистрацию украинских граждан

22 Июня 2017 года, 12:44

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 22 июня/ БИ-ПОРТ – В суд передано уголовное дело в отношении жительницы Кольского района. Женщину обвиняют в фиктивной регистрации иностранного гражданина.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что женщина, имея умысел на постановку на учет иностранных граждан в жилом помещении без намерения предоставлять им это помещение для проживания, в апреле 2017 года заполнила необходимые документы о прибытии двух граждан Украины.

За совершение указанных преступных действий женщине было предъявлено обвинение в совершение преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ.