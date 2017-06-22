В Оленегорске полицейские в течение суток раскрыли кражу техники из квартиры

ОЛЕНЕГОРСК/ 22 июня - В полицию Оленегорска обратилась местная жительница, 1987 года рождения, с заявлением о краже из ее квартиры компьютера и ноутбука общей стоимостью около 41 тысячи рублей.
Полицейские опросили потерпевшую и установили, что в краже техники имеются основания подозревать ее знакомого, с которым накануне заявительница распивала спиртные напитки.
Житель Оленегорска 1997 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угон и умышленное повреждение имущества, признался в совершенном деянии. Он прихватил технику, уходя из квартиры, воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры уснула.
Часть похищенного имущества у злоумышленника была изъята полицейскими в ходе обыска, остальное он успел продать.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
Фото: glavny.tv