В Оленегорске полицейские в течение суток раскрыли кражу техники из квартиры

22 Июня 2017 года, 17:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 22 июня - В полицию Оленегорска обратилась местная жительница, 1987 года рождения, с заявлением о краже из ее квартиры компьютера и ноутбука общей стоимостью около 41 тысячи рублей.

Полицейские опросили потерпевшую и установили, что в краже техники имеются основания подозревать ее знакомого, с которым накануне заявительница распивала спиртные напитки.

Житель Оленегорска 1997 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угон и умышленное повреждение имущества, признался в совершенном деянии. Он прихватил технику, уходя из квартиры, воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры уснула.

Часть похищенного имущества у злоумышленника была изъята полицейскими в ходе обыска, остальное он успел продать.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: glavny.tv