Житель Кандалакши проведёт 10,5 лет в колонии за убийство

23 Июня 2017 года, 10:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 июня/ БИ-ПОРТ – Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Кандалакшского района, которого обвиняют в убийстве. Суд первой инстанции ранее уже вынес по его делу обвинительный приговор.

Олег Карпов в ноябре 2016 года распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между мужчинами возник конфликт, и обвиняемый схватил кухонный нож, которым нанёс потерпевшему 26 даров в область туловища. От полученных травм последний скончался.

В апелляционной жалобе Карпов утверждал, что защищался от действий потерпевшего и просил снизить ему срок наказания. Однако эти доводы стороной обвинения были опровергнуты.

По приговору суда виновному назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.