Полицейские по человеческим останкам нашли убийцу жительницы Снежногорска

23 Июня 2017 года, 11:03

СНЕЖНОГОРСК/ 23 июня/ БИ-ПОРТ – В Снежногорске раскрыто убийство местной жительницы. В полицию города 16 июня обратился работник полигона по хранению бытовых отходов. Он рассказал, что обнаружил человеческие останки в виде кистей рук.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Совместно с сотрудниками военной полиции и волонтерами в ходе масштабных поисковых мероприятий были найдены все части тела потерпевшей, которые находились в разных пакетах на территории городской свалки», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Личность убитой была установлена, но кто совершил убийство, по горячим следам выяснить не удалось. Родственники и знакомые потерпевшей были опрошены, оказалось, что женщина пропала без вести 12 июня текущего года. Полицейские опросили десятки жителей ЗАТО, отсмотрели видеозаписи с камер видеонаблюдения за последние пять дней.

При просмотре видеозаписей полицейские установили, что женщина познакомилась 12 июня с неизвестным мужчиной. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Мужчина, 1986 года рождения, редко появлялся по месту жительства в Снежногорске и в основном проживал в Мурманске.

Сотрудники уголовного розыска областного управления МВД России задержали подозреваемого в убийстве, получили от него признательные показания в совершенном деянии и передали сотрудникам Следственного комитета по Мурманской области для проведения следственных действий.

Под данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Умышленное убийство».

Фото: liveinternet.ru