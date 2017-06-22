Жителя Апатитов осудили за сбыт наркотиков подростку

23 Июня 2017 года, 12:17

КАНДАЛАКША/ 23 июня/ БИ-ПОРТ – В Апатитах вынесли приговор местному жителю, который продал наркотики несовершеннолетнему. Преступление было выявлено сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия. Из незаконного оборота было изъято 1,23 грамма гашиша.

23 июня 2017 года вступило в силу решение Апатитского городского суда Мурманской области в отношении указанного жителя. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2015 году данное лицо уже привлекалось к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с назначением наказания в виде лишения свободы сроком 3 года. Судом было принято решение основную меру наказания в виде лишения свободы считать условной, с испытательным сроком 3 года.