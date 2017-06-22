Сержант избил военнослужащего топорищем в Алакуртти

23 Июня 2017 года, 13:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 июня/ БИ-ПОРТ – Сержанта войсковой части №34667 в Алакуртти оштрафовали за превышение должностных полномочий. Об этом «Би-порту» сообщили в Военном следственном управлении по Северному флоту.

Дмитрий Фёдоров днём 3 марта 2017 года из ложно понятых интересов военной службы избил подчиненного ему военнослужащего по призыву рукоятью топора и кулаками. Мужчине была причинена физическая боль и множественные гематомы.

Мурманским гарнизонным военным судом Федорову с учетом его раскаяния в содеянном и активного способствования расследованию преступления назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч руб.